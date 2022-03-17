燦星旅(2719)宣布延攬悅榕集團台灣行銷總監殳蓁蓁擔任總經理，並揭示未來經營發展方向。董事長侯佑霖認為，2022年仍以國旅為主，但將是迎接出境旅遊解封的「準備年」，目前公司人力、資金、策略等均大致備妥，將陸續完善4大經營方向，準備好應仗的糧草。

對於今年觀光業看法，侯佑霖表示並未看好境外旅遊，認為應該仍以國旅為主，但沒準備好是不可能獲利的，因此今年對公司而言是個準備年。過去入主燦星旅後收掉所有分公司重整，今年將重啟布局，董事會已通過在台南新設分公司，將陸續在六都重新設立據點。

侯佑霖指出，燦星旅在國內將著重在家庭旅遊朝向遊艇及帆船、進行小規模跳島旅遊行程， 8月後將從高端小眾市場起步，預期選擇人煙稀少且相對安全的普吉島、越南悅榕莊等地，開始小幅拓展安全、精緻的小型出境旅遊團，國外旅遊營收估占10～20％。

殳蓁蓁則表示，燦星旅瞄準解封鬆綁商機，已超前同業啟動部署「357專案計畫」，已籌畫日本、韓國、東南亞等地的團體旅遊行程，預計會在5月上架，讓市場看到不一樣的燦星旅，搶攻未來國境開放後的出境遊商機。

至於亞果遊艇(7566)何時上市櫃，侯佑霖則表示目前經營狀況良好，但集團仍處於建設期，若以1～10分來看「大概還在3分」，因此將先著重經營發展項目、充實競爭力。目前取得高雄、台南、澎湖3個港口經營，後續將爭取台中及台北港口標案，屆時才是轉上市櫃的時機。