與谷歌同屬相同母公司Alphabet的自駕車研發Waymo表示，準備在加州舊金山讓沒有配備安全駕駛的自駕車上路。不過，這種完全沒人的自駕車何時能商業化，Waymo未再進一步說明。

2021年8月開始，Waymo已開始為舊金山民眾提供免費自駕車服務，不過，為確保安全還是有配備司機隨行，以防任何不測。當時，Waymo選用英國豪車品牌Jaguar電動車做為測試車輛。

迄今，經過約大半年頭，Waymo這種自駕計程車已有數百位人搭過。Waymo曾說，現在完全無人駕駛的全自駕車即將上路，也表示向未來商業化又邁出一大步。

3月初，Waymo與通用汽車旗下的同業Cruise，雙雙都拿到加州公共事業委員會(CPUC)的許可證，讓這兩家自駕車研發業者在自駕車上配有安全駕駛時，可在加州提供收費的自駕運輸服務。

不過，若是要提供完全無人的自駕車收費服務，得向CPUC申請另外營業許可才行。不過，Waymo拒答這種全自駕申請的任何問題。