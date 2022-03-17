央行總裁楊金龍表示，央行今天調升政策利率1碼，但為持續減輕中小企業專案貸款之借款企業資金成本，央行行維持提供銀行之轉融通利率於0.1%至本年6月30日。

央行中小企業專案貸款自2020年4月開辦迄今，金融機構核准戶數逾30萬戶，金額逾5,000億元，有助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金。隨國內疫情受控，企業逐步恢復正常營運，紓困需求下降，本專案貸款之銀行受理企業申貸期限已於上年底截止；至於專案融通期限及企業適用央行優惠利率期限則至本年6月30日，屆期前央行將陸續收回銀行融通資金約4,000億元。

考量本次調升政策利率將影響本專案貸款之借款企業資金成本，央行並配合修正「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通作業規定」，維持本專案融通利率於0.1%至本年6月30日，使銀行得以繼續提供中小企業優惠利率。