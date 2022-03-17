民進黨中央今召開屏東縣長初選電視政見發表協調會，立委鍾佳濱、莊瑞雄建議採「電視辯論」方式，但立委周春米不同意，因此預計3月25日下午4時到5時30分，三人在民視舉辦電視政見發表會。

鍾佳濱參選人委由高閔琳代表，主張政見發表會應考量大選可能的情境，採「電視辯論」方式進行，鍾佳濱將與有意願辯論的候選人，尋求第三方自辦；莊瑞雄陣營表示，周委員陣營不參加的話，他與鍾委員可以自己辦理。

周春米指出，民進黨是有優秀傳統的政黨，過去這套制度也行之有年，遴選出許多優秀的候選人，他們尊重黨中央決定，也相信循往例以及 「公職候選人提名條例施行細則」辦理政見會更有利於團結與勝選。

莊瑞雄說，這次只有屏東縣長有舉辦初選，希望能夠辦理候選人辯論；候選人都知道辯論的重要性，透過辯論才能凸顯候選人的能力以及強烈服務的意願；他主張不止要辦電視辯論會，更要辦3場以上。

高閔琳說，今天會中，民進黨中央黨部提供的政見發表會形式有Ａ案「申論、結論」、Ｂ案「申論、提問、結論」、Ｃ案「申論、提問、抽問、結論」等三種不同形式，其中抽問部分則可由各候選人提供題目，並於現場抽題。

她說，先前鍾佳濱率先簽下電視辯論同意書，並主動邀請其他候選人參與，強烈建議黨中央研擬Ｄ案，加入「電視辯論」環節來舉辦政見發表會。

高閔琳說，黨中央辦理初選及提名機制，就是希望能為民進黨找出最強最好的候選人；然而年底大選，在野黨和潛在候選人均可能會要求進行電視辯論，因此主張黨中央在舉辦政見發表會時直接加入電視辯論環節、模擬大選情境，以便縣民頭家透過候選人政見辯論了解民進黨參選人的政策主張與施政願景，推出最好人選來因應大選。

雖鍾、莊都同意辯論，但因周不同意無法有共識，因此電視辯論沒有結論。

鍾佳濱也表示，「電視辯論公辦不成，將尋求自辦！」接下來願意結合任一有意願的參選人，尋求具公信力的媒體或機構自行辦理，因為他相信，透過公共政策的公開討論，將能為此次民進黨的初選樹立民主典範，帶動他黨學習仿效。