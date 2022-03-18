永豐台灣ESG ETF(00888)今（18）日配合追蹤標的指數公司富時國際對「富時台灣ESG優質指數」審核結果，進行半年度成分股調整，共新增20檔個股、無刪除個股。新入列成份股涵蓋更廣泛股息殖利率優質標的，符合指數編製殖利率優異穩定的加權因子。

永豐台灣ESG ETF追蹤的「富時台灣ESG優質指數」投資，富時指數公司對該指數成分股的編製原則，除了基本的市值衡量外，主要透過富時評鑑系統的ESG評分、加上殖利率等加權因子條件，挑選「ESG評分高、殖利率佳」的優質企業編製而成。

此次追蹤指數新增的成分股，南亞、力成、亞泥主因股息殖利率高而入列，據各公司董事會通過或已公開資訊統計，今年殖利率平均約落在7％水準，符合指數加重投資「殖利率佳企業」的加權因子考量。其他新增的金融股如合庫金、兆豐金等，整體金融股檔數達13檔。

永豐投信指出，美國聯準會周三鳴槍升息、台灣央行亦在周四宣布跟進，自今日升息1碼，持續升息議題有利金融股表現，以銀行為主體的金融業獲利更有加分效果，在波動環境下相對抗跌。

在成份股調整後，永豐台灣ESG ETF追蹤指數打包存股族最愛息收標的，同時涵蓋高晶圓含量、5G通信與電動車概念的ETF，更廣納金融與傳產優質企業。據Bloomberg資料顯示，富時台灣ESG優質指數3月指數成份股平均殖利率為4.7％。

永豐台灣ESG ETF近期在俄烏戰火造成台股修正下，仍入列台股ETF熱門存股標的。永豐投信提醒投資人，近期台股遭逢俄烏戰爭開火亦承受相當大的修正風險，投資人不妨把握近期台股大幅修正後的股價相對低檔分批買進。

永豐投信說明，近期外資雖賣超台股，但內資仍積極承接，使台股下檔支撐力強。美國聯準會啟動升息後，全球金融市場強勁反彈，台灣央行超乎預期跟進息動作、為十年來首度升息，金融業受惠利差擴大，後續可望成為撐盤重點。

永豐投信認為，台股修正後回復基本面表現，長多格局持續可期。而永豐台灣ESG ETF提供季配息機制，能提供符合季配息現金流投資需求，作為長期存股優質選擇，適逢第二季起進入除權息季節，新入列成份股涵蓋更廣泛股息殖利率優質標的。

永豐投信目前正規畫將永豐台灣ESG ETF納入「收益平準金機制」，平滑每季配息金額，預計下半年納入平準金機制後，整體配息機制更為完整，不會因投資人大量申購而稀釋息收，也讓較早進場的投資人能享有完整參與指數成份股成長優勢。