台灣央行閃電式升息1碼，台股今天開盤狹幅震盪，盤中跌勢擴大，一度下探17359.5點，下跌逾80點，金融股一支獨秀，航運族群熄火；部分中小型股力守紅盤。

華爾街股市主要指數連3個交易日收紅，市場密切關注烏克蘭戰事發展，同時消化各國央行的貨幣緊縮動作。睽違10年，台灣央行閃電式升息1碼，牽動股市表現。

台股歷經昨日大漲500點的激情後，今天狹幅震盪整理，10時30分左右跌勢擴大，指數一度下探17359.5點，下跌逾80點。不過，櫃買中心指數力守紅盤，盤中上漲近0.2%。

至11時30分左右，台股加權指數來到17370.94點，下跌77.28點，跌幅0.44%，成交值來到1982.19億元。

觀察權值股表現，晶圓代工廠台積電橫盤整理，午盤跌勢擴大，下跌6元至576元。股王矽力-KY漲逾2%，至3235元。台勝科一度觸漲停價348.5元，午盤約漲19.5元號336.5元，臻鼎-KY上漲近3%

受惠升息，金融股一片欣欣向榮，中信金上漲逾2%，台企銀上漲約3%，兆豐金上漲逾1%，第一金漲約1%。貨櫃三雄跌勢擴大，長榮下跌約4%、陽明下跌逾3%、萬海跌幅約4.5%；航空雙雄華航、長榮下跌逾2%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台灣央行睽違10年，一口氣升息1碼，對投資人來說確實有一些震撼，但對債市影響大於股市，台股現在還有8%到10%的殖利率，升息1碼影響有限，且央行下重手也有助消除市場預期心理。（編輯：張均懋）1110318