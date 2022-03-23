投資人消化了聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）最新發表可能在接下來一次或多次會議上升息50基點（2碼）的談話，由那斯達克指數上漲近2%領軍，周二美股收高，科技股和大型成長股從近來的跌勢中反彈，Nike業績報喜帶動股價上揚。歐盟成員國據悉就俄羅斯石油禁運仍然意見分歧，油價回落，亦為美股帶來提振。

★主要指數

道瓊工業指數上漲254.47點或0.74%，收在34,807.46點。

標普500指數上漲50.43點或1.13%，為4,511.61點。

那斯達克指數上漲270.36點或1.95%，為14,108.82點。

費城半導體指數上漲22.62點或0.66%，為3,445.85點。

★消息

聯準會主席鮑爾周一在全美企業經濟協會（NABE）發表演說時表示，聯準會在升息方面必須「動作迅速」，為了避免物價急升變得根深蒂固，央行可能「更加激進」。他表示，美國的勞動力市場非常強勁，且通膨實在太高，顯然有必要迅速採取行動，讓貨幣政策立場回復到較為中性的水準。為了恢復價格穩定，必要時，也可能讓貨幣政策轉向較具限制性（restrictive）的水準，「特別是，如果我們認為在『一次或多次』會議上採取更加激進的行動、也就是將聯邦基金利率提高『超過』25個基點是合適的，我們就會這樣做」。當被問及什麼可以讓聯準會不要在5月會議升息50個基點時，他表示：「沒有」。鮑爾將於周三再次發表公開談話。

受聯準會主席鮑爾最新發表的升息談話影響，周二美國債市再度遭到拋售，兩年期、5年期、10年期和30年期公債殖利率皆站上2019年以來新高。美國10年期指標公債殖利率跳漲5.1個基點，報2.368%。兩年期美國公債殖利率上揚2.4個基點，報2.158%。但兩年期與10年期債息差擴大至20.8個基點，利差縮小向來被視為是經濟陷入停滯的信號。

投資人仍密切關注俄烏戰爭的發展，烏克蘭官員表示，被圍困的港口城市馬里烏波爾（Mariupol）仍持續受到轟炸，俄軍正火力全開試圖奪下該市。

美股三大指數本月可望收紅，標普500指數3月以來上漲3.1%，道瓊指數和那斯達克指數本月來漲逾2%。

美國總統拜登周三將啟程前往歐洲參加北約緊急峰會和歐盟峰會，會議將聚焦於對俄羅斯實施新制裁、防止俄羅斯規避現有制裁，以及減少歐洲對俄國能源的依賴。白宮並重申，拜登沒有前往烏克蘭的計畫。

★分析

Action Economics全球固定收益分析部門主管Kim Rupert表示，債市現在篤信聯準會將採取激進的政策立場，並預期利率將逐漸走高。

道富銀行全球宏觀策略師Marvin Loh表示，目前短期公債已經盡可能消化了聯準會的升息行動。我們可能在夏季結束時看到債息曲線出現「倒掛」，當「倒掛」比不倒掛的時候多，經濟很快就會陷入衰退。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，美股近來頻頻探底，確實洗掉了一些賣家，現在你看到即使是先前的領頭羊也反彈了一點，給投資人帶來一些提振，或許最糟的情況已經過去。而這一切主要的原因是經濟和企業獲利數據仍然相當不錯。