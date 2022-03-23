台股23日跳空開高走高，電子股回神、金融股表現強勢，帶動大盤漲逾1％，收復半年線，終場大盤收17,731.37點。

台指期上漲180點至17,702點。價差方面，台指期逆價差縮至32.37點，電子期逆價差縮至1.91點，金融期轉為逆價差2.42點。

現貨部分，三大法人買超150.67億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,096口至1,144口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少936口至12,056口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,249口，使留倉部位轉為淨多單45口。

永豐期貨指出，從權值股來看，晶圓雙雄一路盤上表現台積電、聯電分別上漲1.2％、0.56％，ABF載板三雄受惠需求強勁，南電、欣興、景碩漲幅約3～4％，金融股漲多跌少，王道銀行放量攻上漲停，高雄銀、台企銀分別上漲4.1％、4.55％。

整體來看，大盤回補3月7日空方缺口，且指數順利佔回半年線反壓，加上近期國際股市連袂反彈，短線指數有望持續往季線邁進，但量能並未明顯補量，仍是多方隱憂。