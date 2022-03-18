國立中山大學管理學院大學社會責任(USR)計畫，與在地企業夥伴雷科公司、喜憨兒社會福利基金會合作，18日在臨廣科技產業園區的雷科總公司，辦理「翻轉/未來」圓夢實踐展開幕式，呈現「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫的推動成果，共創共好。

中山大學管理學院副院長郭瑞坤18日表示，圓夢實踐計畫的特色在於「給想做事的人一把釣竿」，讓以往礙於資源不足，無法付諸實行的夢想，藉由大學、企業資源挹注，讓提案人以自我培力、自我賦能的方式，跨出夢想實踐的第一步。

郭瑞坤指出，目前第二屆「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫，即將展開，除了延續USR X CSR專案的動能，在2022年度，除了原本的「築夢高雄組」，更增加「築夢校園組」，將「社會參與」及「地方共好」的理念，向下紮根，以聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）為題，研擬特色行動方案，培育具有永續理念的未來人才，促進高雄在地的共榮與發展。

「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫，是由中山大學管理學院USR計畫策畫，以高雄為推動場域，連結企業推動社會責任的資源，讓高雄市民自主提案，翻轉受助者角色，針對社會關懷的公益課題，實踐自身夢想，18日展出主題，包含新住民關懷、高齡長照、以及心智障礙者藝術三大族群面向。

雷科公司董事長鄭再興表示，希望透過此一社會參與，結合贊助與企業志工，讓公司同仁實際參與CSR工作，投入多元面向的社會實踐活動，加速企業永續的動能，並透過中山大學，運用大學端的專業知能，提供輔導協助，使提案能順利執行。