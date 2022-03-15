侯友宜體驗美髮實習生。（王揚傑攝）

侯友宜體驗美髮實習生。（王揚傑攝）

「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」今年再補助600萬。（王揚傑攝）

新北市政府全國首創「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，自2020年起累計補助1600萬元，每人2萬元計已協助800名建教生，為持續推動產官學合作，新北市長侯友宜今（15）日至「HAPPYHAIR」充當美髮實習生，以行動鼓勵更多學校與企業加入建教合作計畫，給學生最有力的支持與照顧。

侯友宜在建教畢業生指導下，體驗頭皮檢測、頭部按摩、洗髮及吹髮等美髮基本技能，看似簡單卻各有技巧，逐一操作後，侯友宜大呼不容易，稱讚同學不僅專業，勇於追夢的精神更值得敬佩。侯友宜對充當模特兒被他用來練手的老闆娘、店經理則接連說抱歉，擔心美美的髮型被他弄壞，還要重新再整理。

侯友宜表示，建教合作圓夢獎學金是幫助經濟弱勢及學業優異的技職學生們，這3年補助圓夢獎學金1600萬元，協助800名學生，希望他們能夠安心就學，也能在企業學習過程中能夠順利，讓同學們有一技之長來逐夢。

此外，新北市有450家業者、9所學校參與建教合作，幫助2055名學生，快速將課業跟專業結合，讓他們在職場能夠立足，新北市不只在技職學生重點栽培，最重要是要普及化，讓技職教育能快速萌芽，為社會服務。

新北市教育局表示，全國首創也是全國唯一的「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，今年繼續補助600萬元，已累計至1600萬元，讓經濟弱勢且學業優秀建教生減輕家庭經濟負擔，能夠安心就學、專心習藝，進一步翻轉人生贏得未來。

教育局指出，新北市從2019年起推動4年4億元「贏得未來‧技職人才」計畫，以適性發展為目標，完整建立一貫化技職人才培育體系，全面提升技職教育品質，未來更需藉由產官學齊力合作培育具備實作力、創新力、跨域力及解決問題的專業技術人才。期待更多企業投入建教培訓行列，共同擘劃新北學子的職涯發展、讓產學無縫接軌。