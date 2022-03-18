考量資金運用效益，今年因擴產、多元投資而資本支出大增的緯創（3231），18日公告將處分旗下雲端伺服器供應商緯穎（6669）約8,000張持股，預計交易期間自3月21日起1個月內，以股價909～1,111元的價格帶區間售股。估算此回交易後，緯創對緯穎的持股比將減少超過4個百分點。

依緯創之轉向持股申報，此回擬將以鉅額逐筆交易方式，於3月21日至4月20日期間，處分緯穎最多達8.000張之持股。

針對處分利益用途，緯創指出係為讓資金運用發揮效益及實現獲利，同時此回處分持股主要為母公司對子公司所有權之權益變動，並未導致緯創對緯穎喪失控制力，因此處分利益將作為權益交易處理，帳列於資本公積中。

近兩年因應貿易戰、地緣政治、同時配合客戶需求等因素，緯創集團持續於國內外進行擴廠、擴產計畫，近一年間更加碼在台投資，除了分別在北、高拿下BOT案及科技產業園區內之地上使用權，以興建廠辦大樓外，尚有進駐高雄亞灣、收購日本面板廠JDI在台之孫公司KOE（高雄晶傑達光電科技）等投資布局。

日前緯創董事長林憲銘並於法說會中指出，今年整體資本支出將增長約一成、達160億元，用於多元產能部署、包括墨西哥及台灣擴產，與旗下高附加價值產品如伺服器、AI、IoT相關應用和車載模組等新事業的拓展，期能為整體營運挹注獲利動能、帶動營運成長。

緯創先前曾於去年11月間，出脫對緯穎持股共4,523張，處分利益約達33億元，其與其它子公司對緯穎的持股比也降至約48.2％。

預計此回完成處分後，緯創單一公司對緯穎的持股數將從73,895張降至6,5895張，雖仍為單一最大法人股東，但實質持股比重將首度跌破四成、降至37.68％。總計緯創暨其它子公司對緯穎的持股比率則仍約達43.6％左右。