民進黨新北市議員初選登記今開跑，不過三重、蘆洲選區三連霸的新北市議員李坤城21日舉行記者會，宣布放棄競選2022年議員，並將準備2024年三重選區立委。李坤城說，他不會推派接班人，而是會全力輔選三蘆區所提名的六席議員全上，並輔選未來民進黨所提名的新北市長候選人。

李坤城說，大家都說他連任沒問題為何不競選，他認為對選民承諾很重要，不該吃碗內看碗外，才不會辜負選民的期待，他這次不登記參選市議員連任，努力準備2024年的立委選舉，他也不會推派接班人參選議員。

李坤城說，當初余天委員就提議如果要選立委就不要連任議員，他明確表態，更不推派接班人，也是希望不要排擠到其他參選人，未來大家也能來幫我，這是良性循環。

李坤城說，將近12年的議員工作都是專職專業，在議會認真問政、為地方爭取建設，相信三重蘆洲的市民朋友都相當定，但也有非常多鄉親期待他從認真的市議員，變認真的國會議員。

李坤城說，這兩年因疫情影響，產業面臨轉型，他要為在地文化、環保教育、醫療、托老托幼貢獻心力，並為維護民主自由繼續努力，他這次想選擇不同位置，與大家一起迎接挑戰，也感謝余天委員鼓勵，他會帶著這個動力前進立法院。

今日李坤城記者會沒有大咖政治人物，但包括三重碧華國中前家長會長蔡瑞東、新手爸媽，與當初與他一起營救茶茶並推動動保法修法動保人士到場。