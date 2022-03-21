國防部書面報告指出，為達成國防自主目標，滿足建軍備戰需求，近年來遵總統與行政院指導，積極結合各部會資源與民間產業能量，聚焦於「推動國機國造」、「執行國艦國造」、「奠基武器研發能量」、「強化對中科院管考」等要項。

報告指出，「國機國造」以新式高教機為起始，凝聚科技能量，同步研發航電等關鍵技術，做為下一代戰機自製目標之基礎；新式高教機110年已交軍2架，預於111年接收8架，管制於115年完成交機目標。

報告指出，「國艦國造」以長期、分批、永續造艦策略及整體規劃，帶動民間船廠參與造艦，111年將分別於6月底前完成新型兩棲船塢運輸艦交艦、新型救難艦安放龍骨及潛艦壓力殼船段建造；12月底前則有高效能艦艇第2、3艘下水，逐步建立自主造艦產業鏈之目標。

在「奠基武器研發能量」方面，報告指出，藉整合國內產、學、研各領域能量，執行國防先進及軍民通用科技研究，研發適用軍事應用關鍵技術。另委中科院執行武器裝備研發，置重點於航太、造船及資安關鍵技術，以厚植國防科技能量。

報告指出，就立院對「海空戰力提升計畫採購特別預算」之指導，國防部將落實對中科院專案管理及強化監督考核，另本次特別預算釋商金額達1800餘億元，可有效帶動造船業、營造業、機械業、資訊及通信業等民間產業發展，激勵民間投資、提升技術產能，促進經濟穩定成長，增加國防產業競爭力。