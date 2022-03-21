被稱為「芒果故鄉」的台南市玉井區，許多遊客會專程來玉井老街大啖芒果冰，近來萬物齊漲，老街名店「有間冰舖」也擋不住這波漲勢，下個月招牌品項的無雙芒果冰，開業8年首次從120元調漲到140元。

「有間冰舖」老闆簡瑞男表示，基本工資時薪不斷調漲，加上山區面臨人口老化、農村缺工等問題，有些果農、加工廠業者只好加薪搶工，現在工資跟10年前相比，至少漲了1倍之多。

簡瑞男指出，除了工資漲，近年因為芒果加工廠愈來愈多，有時還會收購不到芒果，而據農民表示，今年屏東芒果結果率4、5成；台南芒果也僅7成，恐怕會影響後面收成，進而使價格可能會再漲。

「其實忍很久了」簡瑞男說， 2年前電費支出增加時，就想調整售價，但考量來店裡吃冰的人幾乎是老顧客，因此決定多餘的成本還是自己吸收；然而，近來工資漲，煉乳、衛生紙和紙盒等消耗品也一直漲，不得不忍痛宣布調漲。