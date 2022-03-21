大陸東方航空一架波音737客機21日約在14點38分，從昆明飛廣州途中於廣西梧州上空失聯、隨後確認墜毀，機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。事故發生後，大陸國家主席習近平立即作出重要指示，驚悉東航MU5735航班失事，要立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。

習近平也表示，大陸國務院委派領導同志靠前協調處理，儘快查明事故原因，舉一反三，加強民用航空領域安全隱患排查，要確實了解責任落實，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。