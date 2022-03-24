軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，在俄軍傳出包括5名將軍在內的大量高階軍官陣亡後，狙擊手已成為烏克蘭人心目中的戰爭英雄，但一名美國官員警告，狙擊手只能遲滯俄軍攻勢，對奪回失土的效果有限，而烏克蘭目前仍缺乏組織大規模反攻所需的能力。

根據報導，俄軍全面入侵烏克蘭還不到1個月，已有包括5位將領在內的10多名資深軍官陣亡，其中唯一被俄羅斯官方確認死訊的第41軍團副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetskiy）少將，據稱便是被狙擊手射殺；即將晉升少將、負責軍政事務的俄羅斯黑海艦隊副指揮官巴利（Andrei Nikolayevich Paly）上校，也傳出是在馬立波（Mariupol）圍攻戰中遭到狙殺。

「任務與目的」指出，在獲得豐碩戰果之下，狙擊手已成為烏克蘭的戰爭英雄，角色相當於第二次世界大戰期間，在1940年英倫空戰中挫敗納粹德軍、確保英國本土不致遭受兩棲攻擊的戰機飛行員；連烏克蘭軍方高層都透露，其希望在召募下一批外國義勇軍時，能獲得更多經驗豐富的狙擊手。

但一名與烏克蘭軍方擁有長期合作經驗的美國官員告訴「任務與目的」，狙擊手「無法為烏克蘭贏得戰爭」，因為其只能減緩俄軍的進攻腳步，在攻勢作戰中效果有限；若烏克蘭想進行反攻，則需要其目前缺乏的多兵種協同作戰能力，幸運的是，目前俄羅斯在相關領域的表現也好不到哪去。