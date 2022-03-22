在震盪的交易下，歐洲股市周一收盤表現持平；能源股大漲的表現，被投資人對烏克蘭戰事的擔憂所抵銷。

周一泛歐Stoxx 600指數收在接近持平，小漲0.19點或0.04%，為454.79點。

投資人密切關注烏克蘭戰事，歐盟各國政府本周將聚集，並與美國總統拜登(Joe Biden)進行一系列會談，強化對抗莫斯科的立場，同時歐盟各政府正考慮對俄羅斯實施石油禁運。

該消息引發石油價格大漲，布蘭特原油期貨漲逾3美元，來到每桶111美元，推升油氣股大漲3.0%。

英國的Hargreaves Lansdown資深市場分析師Susannah Streeter指出，歐洲石油禁運預計一旦被放到談判桌上，俄羅斯每天可能會有超過100萬桶石油被禁運。由於荷蘭和德國總共佔俄羅斯石油出口的4分之1左右，預計對OPEC+國家的原油需求將大幅攀升。

大宗商品權重較高的英國富時指數升0.5%，領漲其它歐洲夥伴股市，其中BP和殼牌石油皆上漲在約4.1%。

法國CAC指數和德國DAX指數則分別下跌約0.6%。

同時讓投資人擔心的是，美聯準會主席包爾(Jerome Powell)在周一稍晚表示，聯準會必須迅速行動，以遏止過高的通膨；如果有需要，聯準會可能採取高於一般水準的升息幅度。該言論令投資人感到不安。

歐洲央行行長拉加德(Chritine Lagarde)於周一指出，在可預見的未來，預計美聯準會和歐洲央行的行動將脫離同步，因為烏克蘭戰爭對各自經濟體的影響大不相同。

Equiti資本的首席總體經濟學家Stuart Cole說，歐洲央行在此刻這樣表示，似乎有些奇怪；除非歐洲央行未來會發表政策宣示，表示他們將更加關注於烏克蘭戰火所導致的成長前景惡化的問題。

資料顯示，在能源價格推升下，德國二月生產者價格指數延續了創紀錄的漲幅，年增25.9%。

瑞士的寶盛(Julius Baer)銀行漲0.6%；該公司表示，戰爭的曝險僅涉及到個位數低位的少數客戶，這些客戶受到西方制裁的衝擊。