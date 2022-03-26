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大陸就俄烏衝突不予以譴責面臨來自四方的批評及壓力，知名外交官劉曉明前往莫斯克會見一些俄羅斯官員，其中包括俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。

稍早劉曉明在推特更新貼文，表示:「很高興能與俄羅斯副外長莫爾古洛夫(Igor Morgulov)首次舉行面對面會談，我們就朝鮮半島情勢進行了深入而富有成果的討論。」

劉曉明還表示:「很高興會見俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），我們就朝鮮半島情勢和共同關心的國際問題深入交換意見。」

BBC報導指出，此次大陸特使出訪是在北韓試射洲際彈道飛彈後進行的，此舉為四年來首次遠程試射，恐對區域情勢產生衝擊。

拜登將出席美烏防長、外長會議。圖為拜登視察第82空降師時與官兵分享披薩。（圖／美聯社）

18:30

「半島電視台」26日報導，白宮宣布，美國總統拜登（Joe Biden）將出席美烏外交部長、國防部長會議，與國務卿布林肯（Antony Blinken）、防長奧斯汀（Lloyd Austin）一同，於波蘭首都華沙會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）和防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。

拜登目前正於波蘭訪問，且25日下午曾飛往位於波蘭邊境、距離烏克蘭邊境僅約1小時車程的城市熱舒夫（Rzeszow），視察駐紮當地的美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division），並表達支持烏克蘭的態度。