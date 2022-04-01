不斷更新》烏襲擊俄境內油庫 克宮：和談有變數 18:432022/04/01 中時新聞網 徐沛琪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏軍兩架直升機低空越界襲擊當地油庫，引發劇烈爆炸。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (18:30更新) 俄羅斯貝爾哥羅德（Belgorod）州長稍早表示，烏軍兩架直升機低空越界襲擊當地油庫，引發劇烈爆炸。克里姆林宮對此則回應，烏克蘭的攻擊恐怕會影響兩國進行和平談話的進展。 據路透社報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已經聽聞消息，目前下令正盡全力修復被摧毀的燃料供應鏈，以防該區域供應受阻。 不斷更新》烏曝俄將導彈系統移至白俄 品觀點｜俄烏邊打邊談 全球經濟不確性爆表 石油危機衝擊空前 #不斷更新 #俄烏 #和談 #襲擊 #油庫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農糧、鋼鐵股 利空襲擊 04:102022/03/31 證券．權證 不斷更新》俄軍重心轉向 烏東被猛轟 07:362022/03/31 國際 歐盟將視訊習李 施壓北京勿援俄 04:102022/04/01 焦點新聞 股匯雙殺！新台幣連二挫 貶8.3分 17:322022/04/01 財經 俄烏戰爭啟示 趙春山：國安得靠自己 大陸武統將兩敗俱傷 19:592022/03/31 兩岸 歐復興開發銀行：戰火重創 看衰俄、烏經濟 04:102022/04/01 全球財經 俄烏戰沒完沒了！華爾街頭號敵人是他：比普丁更危險 10:092022/04/01 財經 運價連10跌要彈了？ 謝金河：航運三雄恐重演這檔老牌PC股 12:422022/04/01 財經 俄烏和談無突破跡象 美股收跌油價回彈 06:002022/03/31 財經 俄機傳掛核彈闖瑞典領空 美最新反擊行動曝光 18:362022/04/01 軍事 俄烏衝突！ 勞動基金2個月賠掉1500億 15:152022/04/01 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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