(18:30更新)

俄羅斯貝爾哥羅德（Belgorod）州長稍早表示，烏軍兩架直升機低空越界襲擊當地油庫，引發劇烈爆炸。克里姆林宮對此則回應，烏克蘭的攻擊恐怕會影響兩國進行和平談話的進展。

據路透社報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已經聽聞消息，目前下令正盡全力修復被摧毀的燃料供應鏈，以防該區域供應受阻。