取自總統府直播畫面

蔡英文總統今天以隆重軍禮歡迎馬紹爾總統柯布亞，她相信透過此次柯布亞來訪，兩國關係將更加緊密，也能促使雙方更多的合作交流。柯布亞表示，臺灣應該要在國際社會，與其他國家一樣，享有平等地位。他也重申，馬紹爾對於兩國之間強化邦誼的決心堅定不移。

軍禮歡迎儀式今天上午10時30分在總統府前廣場舉行，包括副總統賴清德、總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、考試副院長周弘憲、外交部長吳釗燮、馬紹爾駐臺大使艾芮、我駐馬紹爾大使蕭勝中及使節團團長暨聖克里斯多福及尼維斯駐臺大使哈菁絲等人也都出席，在鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，蔡英文總統與柯布亞總統分別致詞。

蔡英文表示，從2年前柯布亞總統上任以來，臺灣跟馬紹爾群島一直共同對抗疫情挑戰。此次是柯布亞總統在執政後，首度率團訪問臺灣，也是在全球疫情爆發以來，第一位前來進行國是訪問的太平洋友邦元首。她要代表臺灣人民和政府，向柯布亞總統伉儷及所有訪賓表達最誠摯的歡迎。

她回顧1998年，中華民國和馬紹爾群島建交至今，儘管國際情勢變動劇烈，兩國始終相互扶持，克服各種挑戰，也持續在各領域深化合作，累積豐碩的成果。相信透過此次柯布亞來訪，兩國關係將更加緊密，也能促使雙方更多的合作交流。

柯布亞首先感謝蔡英文總統以及中華民國臺灣政府對訪團的熱烈歡迎與熱情款待。他指出，這次訪臺是他首次海外國是訪問，他很高興、也很榮幸能來到這個美麗的國家。「尤其今年正逢虎年，在這個大吉大利的一年裡，必定會鴻圖大展、欣欣向榮」。

柯布亞表示，他對持續深化兩國邦誼深具信心，在國際局勢瞬息萬變，充滿挑戰的今日，民主國家更應團結一致。因此，他也敦促其它共享自由民主價值的理念相近國家，堅守民主治理的原則。他認為，臺灣作為一個繁榮、和平、進步的國家，應該要在國際社會，與其他國家一樣，享有平等地位。

柯布亞也重申，馬紹爾群島共和國對於兩國之間強化邦誼的決心堅定不移，並對訪團受到的熱烈歡迎，再次表達由衷謝意。