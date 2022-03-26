蔡英文總統今出席「111年廣播節慶祝活動」時表示，廣播多元的聲音不僅象徵台灣時代的改變，在保存本土文化及促進台灣民主化，更扮演重要的角色。她感謝每一位廣播人的付出與努力，讓大家的生活豐富精彩，並期待廣播人持續用聲音，讓台灣「聲聲不息」。

總統致詞時表示，今天是「326廣播節」，她要先祝福所有廣播人佳節愉快，同時也感謝廣播人的努力付出，因為廣播，讓大家每天的生活，更加豐富精采。

總統提及，回顧1925年，就是在這裡，用當時最先進的傳播工具，發出台灣天空的第一個聲音，從此，開啟台灣的廣播時代。直到今天，已經可以24小時不間斷地，聽到更多元的族群語言、更多樣的節目內容。

總統說，廣播多元的聲音不僅象徵台灣時代的改變，在保存本土文化以及促進台灣民主化，更扮演重要的角色。

總統指出，在過去箝制言論的年代，廣播電台是許多人用母語發聲、表達意見的重要管道。透過廣播，努力實現言論自由。相信大家也都記得，金龍少棒隊爭奪世界冠軍時，大家守在收音機旁，一起加油、一起歡呼。

她說，廣播不僅陪伴我們走過台灣的歷史發展，也記錄台灣的精采瞬間。

總統認為，2022年的今天，雖然網路新媒體發展迅速，但是廣播依然在台灣人的生活中占有重要的地位。無論從救災、防災的角度，或是媒體平權的理念，廣播有著閱聽使用門檻低、擴散強度高的特點，都讓它成為人們生活中不可或缺的傳播媒介。

總統說，她要在這裡向所有資深的廣播前輩致敬。大家多年來在崗位上，投入青春歲月，樹立了專業的媒體典範，也為台灣帶來成熟、多元的廣播環境。

最後，總統表示，這一路走來，廣播的聲音將我們緊緊地連繫在一起，成為彼此共同的重要回憶。她要再次感謝大家的貢獻，也期待未來，廣播人持續用聲音，讓台灣「聲聲不息」。