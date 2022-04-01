蔡英文總統（左）1日視導位於空軍新竹基地的空軍第二戰術戰鬥機聯隊，在聯隊上士劉糖蓁（右）的介紹下，了解拯救幻象飛官黃重凱設置於幻象機身上的貝克馬丁彈射椅及救生背心等裝置。（鄭任南攝）

空軍二聯隊一架幻象2千單座戰機上個月14日實施例行戰訓任務，返航時疑似機械故障墜海，飛官黃重凱中校跳傘逃生。幻象戰機今天全面恢復正常訓練，蔡英文總統今視導「空軍第二戰術戰鬥機聯隊」，總統除了肯定黃臨危不亂；並強調，面對當前的國際情勢及威權擴張，這些戰備訓練，不僅是要讓國人安心，更是要讓世界看見，守護國家的決心。

總統今天也在飛官貴賓室，勗勉黃重凱及眷屬，但並未對外開放。總統隨後赴簡報室，聽取裝備等簡報與頒發加菜金。

總統致詞時指出，空軍第二聯隊，是肩負臺海防空作戰的重要單位，今天來到這裡，除了要感謝各位空軍弟兄姊妹，捍衛領空、守護國家的辛勞，也是來為大家加油打氣。

總統說前段時間，黃重凱中校在執行戰備訓練任務的時候，發現戰機有異狀，但是黃重凱臨危不亂，堅持到戰機失去動力才彈射跳傘，並且在救援單位的努力下，迅速獲救。

總統說從重凱的表現，也可以看出，大家平時精實訓練的成果，當執行任務遇到狀況，就能做出適當的判斷和處置。

總統指出，剛才她也先聽取了這次事故的專案簡報，目前天安特檢已經檢查完畢，大家在今天也重新開始進行飛行訓練，執行戰備任務。

總統說，她知道，面對當前的國際情勢，以及威權擴張，大家的任務都非常繁重，但是她要告訴各位，這些戰備訓練，不僅是要讓國人安心，更是要讓世界看見，守護國家的決心。

總統說，她也有信心，在大家的勤訓精練下，不論是山之巔、海之濱，中華民國國軍，一定都能保家衛國。她要再次感謝大家的付出，也期許各位，都能秉持「迎接挑戰、追求卓越」的精神，繼續為捍衛領空、守護國家安全而努力。