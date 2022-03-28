拜登指普丁不能掌權 白宮忙澄清 09:002022/03/28 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登26日在波蘭再度發表針對俄羅斯總統的言論，聲稱普丁「不能繼續掌權」。國務卿布林肯隨後作出澄清，稱拜登並沒有尋求俄羅斯政權更迭。 布林肯在訪問以色列耶路撒冷期間表示：「我認為總統和白宮昨夜表明的事很簡單，就是普丁總統不能被賦予發動戰爭、著手侵略烏克蘭或其他人的權力。」 俄羅斯總統府回應指出，拜登無權發表此一言論，俄羅斯總統是由俄羅斯人民選出。 拜登稱不能讓普丁繼續掌權 白宮澄清：非尋求政權更迭 澤倫斯基成中國崛起的貴人 #拜登 #俄羅斯總統 #普丁 #掌權 #白宮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登波蘭演說諧音梗藏刀 狠嗆「這句話」重槌俄經濟 21:082022/03/27 國際 拜登訪波蘭 首晤烏克蘭外長防長 04:102022/03/27 話題觀察 普丁命不久矣？專家揭1原因兇手清一色是「女人」 22:262022/03/26 國際 遇核心利益 中俄友好合作有界限 04:102022/03/27 焦點新聞 烏曝俄國防部長與軍事情報局長都「心臟病發」 10:152022/03/26 國際 美俄烏互控犯下戰爭罪 國際法學者分析最終結局 15:012022/03/26 政治 俄烏之戰拜登擴大制裁 郭正亮：搞不好波及台灣廠商 00:002022/03/27 政治 向美靠攏 韓國熱衷參與《印太經濟架構》 04:102022/03/27 話題觀察 拜登提億萬富豪稅 最低稅率20％ 20:022022/03/27 財經 從推背圖看普丁下一步 命理師：讓人非常驚悚 21:262022/03/26 政治 若北約軍隊進入烏克蘭 港媒：將帶來災難 10:182022/03/27 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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