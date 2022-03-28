美國總統拜登26日在波蘭再度發表針對俄羅斯總統的言論，聲稱普丁「不能繼續掌權」。國務卿布林肯隨後作出澄清，稱拜登並沒有尋求俄羅斯政權更迭。

布林肯在訪問以色列耶路撒冷期間表示：「我認為總統和白宮昨夜表明的事很簡單，就是普丁總統不能被賦予發動戰爭、著手侵略烏克蘭或其他人的權力。」

俄羅斯總統府回應指出，拜登無權發表此一言論，俄羅斯總統是由俄羅斯人民選出。