上周，日本福島外海發生316強震後，幾座發電廠基於安全理由遭到關閉，再加上一些技術性問題，使得東京電力公司(TEPCO)22日指出，當地供電有史以來第一次緊張。

日本政府緊急呼籲，使用TEPCO以及東北電力公司（Tohoku Electric Power Co）的當地民眾，隨著氣溫下降需求量將激增，同時供電吃緊下，希望大家儘量減少能源消耗。

日本政府指出，盡可能節省無謂的電力使用，例如，將溫度控制器設在攝氏20度左右，並關閉沒在用的照明系統。根據日本氣象預估，在天氣慢慢回溫以及好轉下，太陽能發電便可接棒供電，節約用電的不方便時間應該只有1天。

316福島規模7.4大地震驚天動地，東京電力公司以及東北電力公司有6座火力發電廠受到影響，被迫暫時關閉。據悉，其中一些廠的修理時間，可能需要數周甚至數月不等。

22日東京下雪，最高溫度大概只有攝氏4度左右，21日最高溫則為14度。

TEPCO表示，當地22日近中午時分，因技術問題導致大東京地區有3處約2,120戶人家無電可用。同時TEPCO也澄清，這些地區會停電與電力短缺無有關係。

東京電力公司補充，並沒有計劃要停止電力供應，不過，22日晚上可能會暫時沒電。外界質疑，既然沒說要停電也沒有電力短缺問題，但是晚上又可能會沒電，電力公司這不是在自打嘴巴嗎。