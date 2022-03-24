大同(2371)整合旗下ICT資訊服務系統整合商大同世界科技(8099)，以及太陽能發電與維運專業大廠大同智能，參加智慧城市展高雄場，展出零碳整合管理系統、儲能與再生能源、用電大戶解決方案，AFC調頻備轉輔助服務、太陽能維運健診服務、智慧能源管理系統。做為台灣能源整合之領導品牌，大同公司提供企業智慧新能源黃金三角創能、儲能、節能全方位解決方案，協助台灣能源轉型，進而達到台灣2050淨零目標。

大同為國內唯一提供台電1MW AFC雙邊合約案場及4MW日前輔助服務案場之儲能系統整合大廠，該案場亦通過全台唯一業界最嚴格的UL9540儲能系統安全性現地認證。台電年初已將2025年儲能目標上調1000MW，大同將力拚2025年達到300MW儲能參與量，成為淨零碳排的重要推手。

企業要達到碳中和，首先必須針對生產流程各個環節進行盤查，透過大同零碳整合管理系統解決方案，可協助客戶有效管理IOT及非IOT設備碳足跡收集、綠能效能追蹤及記錄能源管理軌跡等，還能因應各企業不同的規模跟體質，提供客製化的零碳整合管理系統服務，並產出報告，輔助企業人員執行盤查作業，提供查證人員檢視的平台工具等服務。

在創能服務方面，未來用電平均契約容量5,000kW以上，須自備10%再生能源。大同針對這類用電大戶，推出從設置再生能源及儲能系統，到綠電交易諮詢及服務多元化解決方案。大同有超過1,000個太陽能電廠建置及維運經驗，以不斷推陳出新商業模式與技術，提供太陽能維運健診服務，子公司大同智能已於今年1月取得經濟部能源局售電業執照，正式進軍綠電交易，將可同時扮演綠電開發、銷售及營運商角色。

其次儲能服務，透過再生能源結合儲能系統運用，可儲存再生能源供其他時段利用，或協助調節電網用電供需平衡。隨著再生能源供電比例攀升，儲能作為能源轉型的要角，肩負穩定電力重責大任。未來伴隨大量再生能源併網，可透過AFC調頻輔助服務，藉由儲能充放電特性來調整電網頻率，維持供電品質。

最後是節能服務，大同將智慧能源管理系統結合智慧電表，可使工廠樓宇用電數據無所遁形，落實ISO50001能源管理規範，並透明化、數位化各節點用能，詳實紀錄碳足跡。大同自主研發一系列的AMI智慧電表產品，已順利取得ANSI、IEC、MID及日本的JIS等國際認證，是國內智慧電表的主要供應商。大同亦積極開拓國外市場，陸續以大同品牌智慧電表供應日本八家電力公司。在東南亞方面，先後取得TIS及SIRIM認證，已成功將大同智慧電表外銷至泰國與馬來西亞市場。