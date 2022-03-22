長生電力公司因位在桃園市的海湖電廠發電機組要汰舊換新，再度引起地方爭議，民代點出，除了噪音問題須趕緊改善外，回饋金比率有失公平，應參考台電林口電廠回饋金58％進行提升調整；對此長生電力公司不予回應。

海湖電廠的所在里位於蘆竹區濱海里，里長林錦昌表示，長生電力公司說要將機組汰舊換新，新機組什麼時候裝設、舊機組何時拆除，這都必須跟里民說明清楚，最重要的是噪音問題也要解決。長生電力公司於17日召開環境影響評估說明會，但誰會把說明會安排在上班日，有很多民眾完全不知道這件事，致使參加人數非常少。

林錦昌感嘆，「我們領的回饋金跟林口電廠所在里相差非常大！」，林口電廠所在地的新北市下福里，回饋金比率為58％，里內明明也有海湖電廠卻僅領13％，平平都是電廠，里民怎麼接受？他也向長生電力公司喊話，若之後還要開說明會，可以請里辦公室協助宣傳，但也請公司自行準備好詳細資料發放。

市議員劉勝全坦言，長生電力公司於20幾年前到濱海里設廠，自興建中就抗議不斷，在地居民20幾年來在生態、生活上飽受影響。他舉例，電廠運作會產生噪音擾民、電廠須使用海水讓機器降溫，這讓沿海漁獲量減少、電廠輸配電線從濱海一路架設，讓沿途的土地利用價值下降等。

「電廠在地里回饋金要提升，回饋金總額盼能從千分之3提高至千分之5！」劉勝全呼籲，目前長生電力公司回饋金為淨利千分之3，1年最高約4000萬元，回饋金發放範圍有蘆竹、中壢、龜山及大園區，其他區域多為架設電桿，但真正有在運作的電廠設置在濱海里，應提高濱海里里民的回饋金。