新冠肺炎本土疫情27日暴增83例，包含承攬桃園大潭電廠工程的中華工程公司旗下47名泰籍移工、5名本國籍確診，桃園市長鄭文燦說，昨天新竹縣政府衛生局針對新豐某移工宿舍進行篩檢，因為有確診事件，早上指揮中心防疫醫師有會同桃園市衛生局到大潭電廠工區做疫調，因為確診員工們是採取交通車團進團出方式到大潭電廠工區，而這次主要是針對7號、8號、9號機組的抽水機房以及排放暗渠工程，基本上跟擴建工程主體是區隔開的，目前也正在檢討他們的分倉分流，假如說確診者跟其他工區有獨立開的話，風險就沒那麼大。

針對接下來將是4天的清明連假，掃墓祭祖跟出遊人潮群聚恐讓疫情擴散，鄭文燦也說，桃園市一樣進行納骨塔入塔分流以及民眾體溫量測，也採取提早1個月方式讓民眾提早祭祖，相信清明節當日掃墓祭祖人潮應該會少很多，是否會有加強版的防疫措施？他也說，目前包括景點的人流警戒、各場館量體溫、口罩確實配戴等措施都會要求大家做好。