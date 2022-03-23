桃園市長鄭文燦23日上《齊有此理》接受資深媒體人王時齊專訪，面對桃園屢屢因疫情爆發被責難，他自信表示很滿意桃園的防疫團隊，讓桃園確診數、死亡率皆遠低於全國平均值，在六都中桃園的防疫韌性最好，且很多案件是桃園反向追蹤到確診點在機場或防疫旅館，他也幫衛福部長陳時中說話，認為敵人是病毒，不是陳時中，反批國民黨立委鄭麗文指「疫情死了800多條人命」是失控，是政治上的抹黑攻擊。

王時齊在節目中直指桃園防疫民調低，詢問鄭文燦，桃園發生疫情易被大規模責難是否感到委屈，鄭文燦對此表示：「我很滿意防桃園疫團隊！」強調機場與桃園連動，桃園防疫團隊第一時間建立防火牆，疫調、匡列、隔離、採檢，在六都中經驗及防疫韌性都是最好的，確診數和死亡率也遠低於全國平均值。

鄭文燦認為，民調調查時間在2月，正好機場有疫情，不能苛責機場從業人員，他一貫態度是中央決定對策，桃園尊重中央專業判斷，「防疫同心、協助中央、守好桃園！」強調很多案件是桃園反向追蹤到確診點在機場或防疫旅館。

面對鄭麗文咆哮陳時中「疫情死800多人」，鄭文燦也不認同，直言：「敵人是病毒，不是陳時中！」認為鄭的反應有點失控，是政治上的抹黑攻擊。他也讚陳時中的表現瑕不掩瑜，讓台灣韌性及成果受世界肯定，每個人都要為自己言行負責，相信台灣人理性包容，能在困難危機中團結。

至於近日有媒體民調六都施政滿意度，桃園位居第二名，鄭文燦也說，桃園已經改變了，市民幸福感、認同感大幅提升，進步腳步不停歇是目標，看到民眾移居桃園追求人生夢想，是市長重要成就感。

鄭文燦即將屆滿卸任，他也提到7年中自己最驕傲的3項施政是桃園航空城、基礎建設、各項幸福指標，將不可能化為可能，一步一腳印，一天當三天用，讓桃園無聲的改變、有感的進步。