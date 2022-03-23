為凝聚無人機產業鏈產官學研能量，交通部23日辦理「台灣無人機大聯盟成立大會暨科技產業發展國際論壇」。交通部長王國材指出，期許產官學研能量匯集能使無人機產業共好及接軌國際。

台灣無人機大聯盟成立大會上，交通部王國材部長、台灣無人機大聯盟吳盟分召集人、國家中山科學研究院航空研究所邱祖湘前瞻計畫督導長等重要產官學單位代表皆出席，希望聯盟可以成為政府與產業溝通的橋梁、促進資源整合與產業合作，並且推動國際交流，以及協助公部門落實無人機科技產業發展策略。

此外，無人機科技產業發展國際論壇，邀請到Drone Industry Insight德國籍講師、JUIDA日本籍講師、Volocopter新加坡籍講師與國內專家學者就無人機「國際趨勢」、「場域合作」以及「未來發展」等議題深度探討無人機產業發展，透過與國際交流合作，增加產業聯盟能見度，有助接軌國際。

交通部致力推動無人機人才培育，2022年持續辦理第二屆領航盃-無人機創意應用大賽及無人機整合示範計畫等，藉此吸引更多創新人才及研發技術注入產業。

同時，為凝聚整合跨部會資源，交通部與經濟部已共同向行政院科會辦申請研發與應用計畫，主力發展「巡檢型」和「運補型」無人機，歡迎相關法人與業者共同投入技術研發，透過公私協力，攜手促進無人機產業發展。