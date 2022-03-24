368綠營電動大客車通車，今天舉行祝福典禮。（陳世宗攝）

副市長陳子敬（右四）、議長張清照（右五）等人，今天一起主持剪綵儀式。（陳世宗攝）

靜宜大學特舉行祈福儀士，由主禮向新車灑聖水。（陳世宗攝）

台灣大道車水馬龍學生騎機車上下學險象環生！為確保學生行的安全，台中市議會議長張清照等積極向中央爭取補助低汙染綠能368路電動公車，將於4月25日正式加入營運，24日舉行通車典禮；副市長陳子敬說，每天26個班次進入靜宜大學校園減少機車等動態汙染源使用，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。

「一件事情的成就有很多同伴的努力！」靜宜副校長王俊權指出，感謝市議會議長張清照及市政府、巨業與相關單位的鼎力協助，電動公車進入靜宜校園不僅能節能減碳，提升師生與民眾交通便利與安全性，期望提升搭乘的意願。

巨業交通公司董事長李正舜說，電動巴士從下訂到交貨需要很長時間，感謝華德動能科技公司的協助，讓交貨期縮短6個月，在4月能順利啟動完成最後一哩路，巨業會遵守承諾把事情做好！

張清照表示，學生搭乘公車上下學意願低，主要是公車只停靠校門口，離教室還有一大段距離很不方便；校方擔心公車駛入校園會衍生排廢氣汙染，也易與走路學生爭道；經多方奔走協調，爭取到中央補助2輛低汙染、低噪音電動公車給巨業交通公司，將在上下學時間駛入校園造福學子。

華德動能科技公司董事長蔡裕慶指出，台中市注意到零排減碳並朝智慧城市發展。電動巴土電池使用6年後不需要拆卸能直接儲能，可在智慧校園中使用，電動車的儲能和智慧電網是未來發展的核心；華德動能科技不僅提供車輛，也提供就業機會，未來將與靜宜共同為智慧校園及城市而努力。

交通局長葉昭甫強調，目前靜宜大學已有中台灣客運162路及統聯客運301路等公車路線進入校園，新闢368路公車預計4月25日上路；沿途行經童綜合醫院(沙鹿院區)、鹿寮國中、沙鹿高工、竹林國小、北勢國中及弘光科技大學等，

每日營運時間從早上7時10分到晚間20時20分。