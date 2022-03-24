供給趨緊、需求增溫，遠東區PVC、AN、MMA現貨行情漲勢放大。其中，PVC因大陸煤價攀揚推升電石法PVC，加上終端需求回暖，台塑（1301）4月PVC外銷報價喊漲80美元/噸，遠東區現貨行情同步勁揚80美元，每噸1390美元，蓄勢挑戰1,400美元整數關卡。AN、MMA在歲修、需求催化，展現連漲氣勢；AN續揚25美元，每噸1,900美元，MMA彈升60美元，每噸突破2千美元，達2030美元。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）、中石化（1314）營運多喜上眉梢。

此外，利差承壓的PP反應成本，上漲10美元；ABS、PS也隨上游SM小幅墊高，報價聯袂小漲5美元。PE則因油價區間震盪，石化上游原料乙烯、丙烯呈現高檔小漲走勢，成本支撐趨緩、追價買盤觀望，現貨報價下跌40～70美元；EVA維持2,660美元高檔水平。

廠商表示，大陸華東/華南PVC整體庫存處於下降狀態，終端下游剛需補貨，而隴海線從3月上旬開始檢修到4月上旬，對部分企業發運有一定影響。後市伴隨需求端後移逐步發酵，印度、東南亞需求升溫，有助報價穩步推進。

大陸EVA市場價格漲後維穩，價格相對堅挺。石化出廠價格變動不大，下游光伏料需求旺盛給市場帶來明顯支撐，另原油上漲帶動成本面價格上行，價格穩中上調，預計短期EVA市場價格仍有走高可能。

此外，大陸PS價格窄幅漲跌，幅度50-200元人民幣/噸。原油、SM上漲提振，部分牌號貨源偏緊，市場有一定跟漲。ABS行情橫盤整理，各牌號現貨價格以穩為主。總體上游原料對ABS成本端支撐尚可，加上近期疫情反彈，企業和商家出貨阻力不減，下游用戶採買操作偏向剛需維持生產，逢低買入，現貨價格小漲。