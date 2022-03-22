華夏（1305）22日舉辦法說會。華夏表示，大陸內貿電石法及乙烯法PVC春節後隨期貨價格上漲，華東市場價格較元月低點上漲約600元人民幣；PVC需求也改善，同期間漲價達60美元以上。因美國料源供應不足，買家主要向台、日、韓廠商購料，在原料EDC處於相對低點，部分PVC廠規劃歲修，加上烏俄戰爭導致訂單明顯流到亞洲，短期亞洲乙烯法PVC供應偏緊，第二季營運增溫推進。

華夏認為，大陸第一季PVC開工率自去年第四季低於70％谷底回升至近期的逾80％，但與去年同期85％仍有差距。由於外銷需求佳，近期PVC沿海地區庫存是五年同期最低，整體企業庫存估計也偏低；加上大陸VCM供應短缺、價格偏高，電石法自春節後也大幅漲價，受此供應面及成本面因素影響，大陸短期PVC應不會大幅增產。

烏俄戰爭延燒，俄羅斯、烏克蘭是PVC出口國，戰爭開打後貨源幾乎無法外銷，而歐洲能源價格飆漲更趨嚴峻，短期PVC及上游原料生產成本居高不下，無法充分照顧原擁有之外銷市場，且目前北美進入PVC需求旺季，主要市場之PVC訂單明顯流向亞洲。

華夏指出，印度因加工旺季支撐，購料需求率先啟動，鄰近之孟加拉及斯里蘭卡後來居上，PVC交易價格節節上揚，是短期漲幅最大市場。非洲及中東原為歐美外銷主市場，因歐、美、俄、烏PVC料源不足，短中期需靠亞洲PVC補足缺口。中南美最近PVC需求開始活絡，並具有中長期成長潛力。

此外，PVC加工的膠布產品因春節後PVC觸底反彈，可塑劑也因供應問題導致價格上漲，備庫買盤轉趨積極；俄烏戰爭影響俄羅斯及東歐國家進口需求，但外銷至美國、澳洲及東南亞地區則漸趨樂觀。