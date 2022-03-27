澳盛銀行經濟研究部門最新指出，俄烏軍事衝突使亞洲經濟復甦的前景面臨風險，石油和食品價格上漲可能會嚴重惡化亞洲地區的經濟增長，由於能源是大多數經濟體的最大進口占比，油價上漲使得亞洲實際購買力和利潤的影響可能更大，疫後復甦將更緩慢。

澳盛銀估計，國際原油價格每上漲10％，將使亞洲（不包括中國）GDP增長減少約40個基點，即0.4個百分點，各國經濟衝擊的嚴重排序為泰國、台灣、韓國、菲律賓等，主要依據能源進口占GDP比重計算，相對上對中國經濟增長的影響相對較小，約為17個基點。

澳盛銀經濟研究部預估，2022年、2023年亞洲GDP增長率均為5％，不包括中國大陸則約4.2％，俄烏戰事影響亞洲各別經濟體的嚴重性，以泰國狀況最糟，在勞動力市場原已疲軟的情況下，實質購買力持續下降，加上旅遊業開放緩慢，整體復甦速度低於預期，2022年泰國GDP年增預測此次被下調1個百分點至3.5％。

澳盛銀警告，所有預測現在都面臨風險加大，油價進一步上漲不僅會影響亞洲國內活動，還會透過全球貿易、旅遊業的持續疲軟擴大影響，俄烏戰事擴大國際制裁的影響程度，目前難以準確估計會對全球貿易造成下滑的程度。

而且，美國聯準會看來會加快升息速度和幅度，亞洲經濟體為避免利差擴大下，被迫在下半年一致性開始升息，印度、印尼、馬來西亞和菲律賓將在疲弱的復甦道路上，找尋經濟動能的迴旋餘地。