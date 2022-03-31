上海浦東、浦西自3月28日至4月5日輪流封城，影響所及，中國經濟每個月至少損失460美元，相當於GDP的3.1%；外商投行則將中國第一季的經濟成長率由去年第四季的6.6%，下調至2到3%。由於江蘇加上海占台商投資大陸金額的45%，上海封城效應勢必衝擊台灣今年的經濟成長。

中國國家統計局3月31日公布的3月份製造業採購經理指數(PMI)降至49.5，比2月份下降0.7個百分點，遜於市場預期的49.8。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河間接承認深圳、上海先後封城對經濟造成衝擊；他指出，近期，中國多地出現聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，內地企業生產經營活動受到一定影響；3月份製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.5、48.4和48.8，三大指數均降至臨界點以下，表明中國經濟總體景氣水準有所回落。

上海封城後，香港中文大學研究團隊利用中國近200萬輛貨車定位的資料研判封城影響，以實施封城的城市占大陸GDP兩成作為基礎，認為封城會導致中國每月損失至少460億美元，也就是相當於GDP3.1%的經濟產值。

中大經濟系教授宋錚表示，中國採取的封控措施比其他國家強硬，經濟成本也更高昂，每月損失3.1%GDP只是保守估計，如果算進對全國通膨的影響和供應鏈的溢出效應，影響會更嚴重，僅上海的封城就可能使中國的實際GDP減少4%。

中大團隊認為，如果北上廣深一起實施嚴格的封城措施，大陸GDP將下跌12%。

瑞銀經濟學家汪濤則認為，封城對中國經濟構成重大風險，經濟成長第1季可能放緩到2%-3%，而去年第4季成長率則是6.6%。

台灣對大陸投資約占總體對外投資的3成多，大陸經濟成長放援勢必衝擊台灣今年經濟成長，但國發會在3月7日發布的《當前經濟情勢》還是引用主計處的預估指稱，今年經濟成長率為4.42%，較去年11月預測上修0.27個百分點。

不過，民間研究單位已經開始下修台灣今年的經濟成長率，國泰台大產學合作計畫3月23日發布的第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，就微幅下修今年經濟成長率為3.7％，下修幅度0.2個百分點，主要基於4大原因，包括全球物價上漲壓力、俄烏戰爭、中國經濟成長趨緩，以及全球貨幣政策走向緊縮。

中央大學終身榮譽教授單驥向「品觀點」表示，台灣今年經濟成長下修的可能性不小，但主要是俄烏戰爭的變數；而上海疫情猛爆的確出乎意料，且至今找不出確定的源頭，但相形之下，另一個製造重鎮—珠三角的疫情控制現在看起來還不錯。

單驥表示，大陸政府現在是全力防疫，如果大陸的疫情可以在4月得到控制，那麼經濟成長就不會受到太大影響，而台灣經濟成長下修的壓力也會減少。