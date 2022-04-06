亞洲國家近期疫情擴大，財信傳媒董事長謝金河以「疫情重回亞洲！香港，上海成重災區」為題在臉書發文指出，從二月下旬以來，全世界的焦點都在俄羅斯入侵烏克蘭的戰事上，但是從2020年元月23日武漢封城以來的新冠肺炎疫情持續延燒至今，全球確診病例仍持續上升，全球確診4.9367萬人，死亡616.99萬人，而且，最不可思議的是，封城從武漢，如今到上海，疫情似乎重回亞洲，他強調，上海封城對大陸經濟及全球供應鏈的影響非同小可，尤其台商受到的衝擊不小。

謝金河表示，疫情從武漢傳開，歐美是重災區，但今年亞洲各國快速上升，如果以確診病例排名，印度4302萬排第2，南韓1426.74萬人排名10，越南的986.7萬人排名第12，然後是日本673萬人排名16，接著是印尼601.59萬排18，以及馬來西亞425.64萬人排在23，泰國375.75萬人排在28，菲律賓368萬人排在第30，從確診個案統計，亞洲各國已經從後段班跑到前段班。

「大陸在疫情爆發後，防疫規格全球最高，大陸以清零為最高指導原則，沒想到今年破口在香港，然後從深圳蔓延，如今燒到上海，這次上海封城規範之嚴格，可能是世界之最。」謝金河表示，到昨日為止，香港有117.456萬人確診，8172人死亡，數字相當驚人，上海也驚傳一萬三千例，封城措施再拉高，而上海是大陸首善之區，這回封城對大陸經濟及全球供應鏈的影響非同小可，台商受到的衝擊不小。

謝金河另外以越南為例，該國確診個案已直逼千萬，去年5月台灣疫情出現破口，越南是防疫很成功的國家，在去年5月15日這一天，越南和台灣的確診病例在15150交叉，此後越南成決堤之勢，如今台灣25886人確診，將近一年來的疫情發展，令人難以想像。

謝金河說，台灣的確診病例又逐漸升上去年高峰平息後的新高，回顧去年5月疫情出現破口，全台灣吵疫苗，日本、美國緊急救援，這回台灣打滿二劑約八成，打三劑約五成，疫苗的恐慌症已解除，接下來是鼓勵尚未打滿三劑的老人趕快打好打滿疫苗，回頭看看歐美在疫情肆虐下，如何和病毒共處，德國5月起取消隔離，台灣如何在步步驚心中安度危機，值得大家省思。