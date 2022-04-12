據新華社報導，美東時間4月11日，中國常駐聯合國代表張軍11日在聯合國安理會新冠疫情和疫苗問題公開會上發言，呼籲踐行真正的多邊主義。他指出4點看法：一，大力推進構築「免疫屏障」；二，加強發展中國家的公共衛生體系建設；三，為疫後復甦和經濟社會發展注入新動力；四，踐行真正的多邊主義。

張軍說，世界已進入新冠疫情大流行的第三年。人類基本掌握了抗擊疫情的有效手段。同時，疫情並未結束，現在還遠不到自滿鬆懈的時候。針對當前一些突出問題，他提出四點看法：

第一，大力推進構築「免疫屏障」。從全球來看，世界衛生組織提出的70％接種率目標還遠未實現。特別是衝突國家的疫苗接種率普遍低於世界平均水平。當務之急是加大疫苗援助和供給，不讓任何國家掉隊，不讓任何人被遺忘。

第二，加強發展中國家的公共衛生體系建設。國際社會要著眼長遠，大力幫助發展中國家加強公共衛生體系建設。既要擴大醫療服務覆蓋面，完善交通、電力等公共基礎設施，也要培養更多醫科人才和醫務人員，同時加大公共衛生知識的普及推廣。

第三，為疫後復甦和經濟社會發展注入新動力。新冠疫情已導致許多國家經濟增長放緩甚至衰退，全球政治安全形勢近期發生激烈動蕩，使許多本已十分困難的發展中國家雪上加霜。國際社會對此要高度重視，採取紮實有效措施，既應對當前危機，也探索長遠之策，為世界注入新的希望。

第四，踐行真正的多邊主義。新冠疫情導致600多萬人失去寶貴生命，其教訓是深刻的，值得深思。世界上最為寶貴的是人的生命，以人為中心是應對疫情最重要的指導思想。在全球層面，團結合作是戰勝疫情最有力的武器，也是應對其他全球性挑戰最有力的武器。新形勢下，必須強化人類命運共同體意識，共建更美好世界。

張軍以不點名方式，指責個別國家抱著冷戰思維不放，以意識形態畫線，製造新的集團對抗，不斷公佈無底線的單邊制裁，把經濟相互依存武器化，強迫各國選邊站隊，導致國際社會陷入分裂，為世界帶來極大的不確定性和風險。

張軍斥責，這些不負責任的行為既害別人，也害自己，必須予以堅決抵制。當今世界更加需要真正的多邊主義。面向後疫情時期，各國要在聯合國旗幟下加強團結，相互尊重，講信修睦，合作共贏，努力開闢更加美好的未來。