本土確診狂飆，由於染Omicron多是輕症，許多民眾不怕確診，反而最怕自己染疫後影響到身邊的人。對此，Icu醫師陳志金表示，進入與病毒共存的過程中，最應加強的是民眾的心理建設，他表示，若你是家中或公司裡首位確診的人請別自責，知曉他人染疫也別責怪，大家要記住「會擊垮我們的是人性，不是病毒！」

陳志金今在臉書上發文指出，台灣自4月2日本土出現160例確診，按照他國經驗，確診數字可能指數型成長，破千或破萬，但大家別驚慌，因為一旦通過了就可以安全降落，就像歐美日韓新馬等國家的經驗一樣，雖然病例數會快速上升，但也會下降，接著就會進入所謂「與病毒共存」的新階段。

陳志金表示，台灣這兩年來成功守住疫情，也汲取了各國的經驗，等到了一個相對較好的時機，如今有較高的疫苗覆蓋率、Omicron病毒株的重症與死亡率相較與過去的變異株較低，且醫療量能與輕重症分流都有相關的規劃，面對各種可能發生的狀況，該如何應變指揮中心也會和專家小組討論。

陳志金說，現在需要加強的是民眾的心理建設，台灣多次成功清零後，與病毒共存一直不是多數人的選項，因此要給民眾5個心理加強劑。首先就是若台灣哪天確診狂飆，大家不要互相指責；再者，若自己或家人確診也不要感到驚慌，因為多數都是輕症；另外就是不要去排擠或歧視染疫者。

陳志金說，如果你是家中、學校或是公司裡第一個確診的人，也不要為此感到內疚與自責，認為都是自己害了身邊的人，因為病毒很難防，相信大家都盡力了；最後就是記住「會擊垮我們的是人性，不是病毒」，不要誤信一些網路傳言。

陳志金指，全球已有近5億人確診新冠肺炎，各國紛紛放寬防疫措施與病毒共存，大家請繫好安全帶、打好「心理加強劑」，我們即將通過這段不穩定氣流。你準備好了嗎？

而先前在PTT上也有許多網友感嘆說，如今要清零很難了，大家其實早就不害怕自己確診，主要是怕影響到別人，萬一傳染給親朋好友導致對方重症就很恐怖；另也有網友說，他最怕的其實是隔離，因為真的沒有錢可以自費坐牢。