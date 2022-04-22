台中市22日新增183例本土確診個案，市長盧秀燕在防疫記者會指出，全國本土今新增3766例，台中新增183例本土確診，大部分都是輕症，民眾不要恐慌，其中未滿12歲21例，12至64歲153例，65歲以上9例，其中，阿妹演唱會感染鏈新增7例，累計達39例，員警水染疫累計三例，大甲媽繞境活動新增3例，累計4例。

盧秀燕表示，從感染途徑來看，密切接觸者80例，感染源釐清中有103例，與昨日相較，今日全國新增將近800例，顯示疫情仍在升溫，呼籲市民好朋友，落實防疫別輕忽，減少外出也不要恐慌。

她也指出幾個重要群聚案件，包含頂尖幼兒園今日新增8例（3例老師、5例為家庭群聚案延伸），此群聚案共累計32例，其中5例老師、11位學生、16例為家庭群聚延伸；宗教繞境活動新增3例，累計4例；逢甲校友會群聚新增4例，累計10例；阿妹演唱會新增7例，累計39例。

盧秀燕針對幾例確診案說明指出，案45550為豐原區50多歲男性，東勢分局警員，4月17日至確診朋友家泡茶，4月20日晚上感覺喉嚨卡，4月21日至醫院採檢確診，研判感染源為4月17日泡茶朋友，目前匡列親友2人居家隔離。

此外，案44544為南屯區30多歲女性，太平分局警員，4月18日出現症狀，4月20日就醫採檢陽性(CT：21)，感染源調查中，目前親友5人居家隔離，職場79人快篩陰性。