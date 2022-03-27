美元兌日圓3/25出現遽貶，快速破破阻力價位122，創下6年以來低點，提早達陣外銀原先的6個月匯率價位，即使大推力是來自美國/日本的利差擴大，OANDA 亞太區高級市場分析師Jeffrey Halley分析，本周可能觸及的125應視為「觀望區」，還有更疲弱的空間存在。

該外匯商分析，更重要的是，日元不會只是演獨角戲，此項趨勢將加重整體亞洲外匯市場的空頭走向，亞洲貨幣普遍呈現走弱趨勢。

美元兌新台幣上周五（3/28）在台北匯市略顯交投清淡下，匯價一路在平盤附近拉鋸，終場小貶1.1分，收在28.613元，累計整周貶值2.53角或0.89％。央行統計，新台幣匯率今年來已累計貶幅3.23％，次於日圓的5.45％，連歐元兌美元貶幅同期間為2.61％，都比新台幣來的強。

澳盛銀行經濟研究部指出，俄烏危機引發的停滯性通膨風險，將在短期內對亞洲貨幣構成壓力，不僅能源價格飆升，農產品價格也會對亞洲產生重大的通膨影響，歐元區增長因戰事出現急劇放緩，將對亞洲的出口產生更大的影響。此外，全球金融市場波動導致金融環境收緊，將阻礙該地區的經濟復甦。

渣打財富管理指出，日本貨幣政策和多數經濟體的分歧加劇，日圓進一步走跌，技術面極度過熱，歐元兌日圓、英鎊兌日圓、瑞郎兌日圓都顯示技術面過熱，預估多項日圓交叉盤出現技術面超賣情況，「投資人應留意大幅修正的風險！」

澳盛銀認為，戰事延長及出口可能衰退的擔憂，導致亞洲地區再次出現外資從股市流出，對韓元和新台幣都是沉重的賣出壓力，亞洲貨幣普遍走弱。雖然還不知道俄烏衝突將持續多久，至少過去的地緣政治衝擊經驗可知，投資者情緒最終會恢復，當這種情況發生時，股票流入將恢復，屆時韓元和新台幣匯率也可望同步恢復活力。