英國民眾回復社交生活後減少在線上購物，使得2月零售銷售月減0.3％。在此同時，受到生活成本躥升和俄烏戰事不確定性影響，英國3月消費者信心連續四個月下滑。

根據英國統計局25日公布，2月零售銷售月減0.3％，降幅小於市場預期的0.8％，反觀1月則是月增1.9％。

包含線上購物在內的非商店零售銷售萎縮，是2月零售額下滑的主因。非商店銷售連續2個月增加後，2月數據月減4.8％，不過金額仍較2020年2月疫情前的水準高出約三分之一。

2月線上零售銷售比重降至27.8％，創下2020年3月疫情在歐洲爆發以來最低紀錄。

報告顯示，2月食品店零售銷售月減0.2％，主因是菸酒銷售減少。統計局表示，數據下滑可能與英國酒吧和餐廳重新迎客有關。

與一年前同期相比，2月零售銷售年增7％，優於市場預期的年增6.2％。

另一方面，研究機構GfK公布，英國3月消費者信心由2月的負26降至負31，遜於市場預估的負30，創下2020年11月以來最低水準，當時英國正面臨確診案例暴增。

GfK客戶策略主管史丹頓（Joe Stanton）指出，英國通膨升至30年新高，燃料與食品價格創紀錄，央行利率連三升，且未來將繼續升息，消費者正面臨生活成本飆高，唯獨薪水不漲的困境。

英國2月通膨率躥揚至6.2％，創下30年來新高紀錄。經濟學家指出，能源價格大漲將反映在4月份帳單，且俄烏大戰加重其他大宗商品漲價壓力，預期英國通膨將進一步上揚。

根據GfK報告顯示，衡量消費者信心的五大項目，3月數據全數下降，降幅最大的項目包括對個人財務的預期、未來一年的經濟狀況預測，以及衡量消費者對大型商品的採購意願指數。