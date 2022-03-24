美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周再度放鷹，暗示必要時會大踩升息油門，同時樂觀表示經濟可望「軟著陸」。但美媒分析指出，要讓美國通膨率回到Fed的2％目標非得大力升息，經濟「硬著陸」的風險恐超乎Fed和市場預期。

「硬著陸」意指一國經濟過熱並出現高通膨後，採取強力緊縮措施抑制通膨，導致經濟急速衰退，伴隨國民收入劇減及失業潮。「軟著陸」則指經濟因緊縮政策逐步放緩，過程中未見大規模通縮和失業潮。

鮑爾日前在全國企業經濟協會（NABE）演說指出：「經濟會實現軟著陸，通膨率下降的同時，失業率維持平穩。」

鮑爾特地舉1965年、1984年和1994年的情況為例，Fed當時持續升息，直到過熱經濟降溫，並未讓經濟失控急遽衰退。

然而當今美國通膨率遠遠高出Fed的2％目標，勞動市場比前幾次軟著陸還緊俏，實質利率低到跌入負值，意味經濟過熱。

這代表美國經濟有「硬著陸」的可能性，主要是Fed要讓通膨率回到2％目標非得大力升息，經濟衰退的風險恐超乎Fed與市場預期。

過去經濟軟著陸時，Fed只要確保通膨不繼續攀升即可，未必真的要拉低通膨率。但今日Fed啟動升息循環面對的是，核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率飆破5％，較目標值高出3個以上百分點。

要壓低過高的通膨率，必須抑制需求及推高失業率，這樣一來勞工和企業不得不接受低薪與低物價，但從Fed官員釋出的預估中值來看，根本不是這麼一回事。

他們預期到今年底，美國核心通膨率降至4.1％，明後年再分別降為2.6％、2.3％。同時間失業率會持穩在3.5％到3.6％的50年低點附近。

另一方面，鮑爾周三出席國際清算銀行（BIS）座談會致詞指出，Fed支持數位金融產品創新，但他也警告，連同加密貨幣在內的某些新技術，「風險顯而易見」，有必要修法加強監管。