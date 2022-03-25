台中女騎士遭撞躺血泊命危 機車散成碎片 肇事轎車落跑 08:382022/03/25 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中女騎士遭撞躺血泊命危，機車散成碎片，肇事小客車落跑。(翻攝自記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大里區清晨發生一起嚴重肇逃車禍。清晨6時10分許，一名女子騎車行經台中大里區大智路、喬城路口時，遭一輛自小客車猛撞擊，造成女騎士遭撞飛頭部重創，機車零件四散，顯見撞擊力道相當猛烈，女騎士事後送醫命危，但肇事自小客車則逃逸，警方目前已掌握車輛和駕駛身分，全力追查中。 移工車賽前遭撞 酒駕肇逃男20萬交保 菲籍自行車選手遭後車追撞身亡 肇事駕駛還棄車落跑 #女騎士 #命危 #大里區 #肇事 #清晨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 假車牌賓士拒檢 警轟3槍1乘客命危 04:102022/03/12 社會新聞 防疫遊覽車國道一號追撞7車 6人受傷送醫 04:102022/03/13 地方新聞 撞死老婦燒車滅證 士官撤職收押 04:102022/03/20 社會新聞 北市賓士撞機車落跑！騎士爆頭命危 駕駛辯：嚇到才逃走 07:482022/03/18 社會 公車有責肇事數飆升 議員批像搭樂透 04:102022/03/13 地方新聞 戰車上馬路意外頻傳 酸文好尷尬 04:102022/03/14 政治要聞 王陽明遇肇事逃逸 保時捷被撞凹一大洞怒飆罵：X氣死了 23:382022/03/19 娛樂 影片曝光 爺載愛孫上課闖紅燈 撞拖板車1死1重傷 11:132022/03/16 社會 天外飛來5公斤鐵片 女師駕車殞命 04:102022/03/18 社會新聞 桃園2萬支天羅地網立功 肇逃男屏東逮回 04:102022/03/20 地方新聞 菲男參加自行車賽遭追撞遇死劫 駕駛棄車落跑 現場慘況曝 10:122022/03/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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