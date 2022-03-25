台中市大里區清晨發生一起嚴重肇逃車禍。清晨6時10分許，一名女子騎車行經台中大里區大智路、喬城路口時，遭一輛自小客車猛撞擊，造成女騎士遭撞飛頭部重創，機車零件四散，顯見撞擊力道相當猛烈，女騎士事後送醫命危，但肇事自小客車則逃逸，警方目前已掌握車輛和駕駛身分，全力追查中。