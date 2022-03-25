台中大里區某國中24日近午傳出國一男生墜樓身亡悲劇，事後有家長在社群網路表示，「聽聞孩子說該名男學生長期在校受到霸凌…。」對此，台中市教育局指出，校方下午已開會啟動因應小組機制，教育局學諮中心也進駐學校進行督導，將督導校方盡速查明事情真相。

針對國一男生墜樓身亡悲劇憾事，教育局指出，經學校了解，該墜樓學生平常在校表現正常，和同學互動關係良好，墜樓原因刻正進一步了解中。

至於是否有外傳遭受霸凌情形？教育局指出，25日中午由視導區督學帶隊了解事件發生情形、墜樓同學平時獎懲紀錄、輔導紀錄、以及與家長聯絡概況等，釐清是否有霸凌、記過或其他可能原因，同時也請學校說明調查處理進度。

教育局表示，校方下午已開會啟動因應小組機制，教育局學諮中心也進駐學校進行督導，將督導校方盡速查明事情真相。

由於24日學校段考，事發後考試延後至25日舉行，並請各班導師安撫同學情緒，今天上午進行全校性安心宣導，請導師留心班上同學的心理狀況。

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