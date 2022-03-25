鑑於通膨預期升高、全球貨幣環境趨緊、俄烏衝突令前景不明，墨西哥央行24日宣布升息2碼，政策利率連七升來到近2年新高。但總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）搶在央行政策聲明發布前，就透露升息2碼的訊息，引發干預央行獨立性的質疑。

央行決定讓政策利率再升2碼後，墨西哥股匯雙漲。墨國股市IPC指數周四收漲1.2％，以創歷史新高的55,830點作收。墨西哥披索匯價同步走強，從20.22升至20.09披索兌1美元。

墨國央行理事會5名成員周四無異議通過，隔夜利率目標上調50個基點來到6.5％符合預期，攀抵2020年4月來最高水位。這是央行自去年6月至今連續7度升息，也是接連3次升幅達2碼。

全球貨幣及金融環境緊縮，因俄烏戰爭而起的地緣政治衝突，造成不確定性瀰漫和通膨壓力升高，是墨國央行決定持續升息的原因，央行也將美國聯準會上周啟動升息循環考量在內。 墨國央行調高今明兩年的通膨預測，預期通膨率維持在3％目標之上的情形，將持續到2024年第1季。央行將今年第4季的通膨年率均值，從前估值4％上修到5.5％，明年料緩步下降，到2023年結束時在3.2％左右，目前墨國通膨年率為7.29％。 就在墨國央行發布貨幣決策的數小時前，總統歐布拉多在每日例行記者會上大談通膨，也提到聯準會升息，然後話鋒一轉，透露墨國央行投票決定利率升50個基點達6.5％。

他說:「我們的利率要升到6.5％，央行昨天一致做此決定，我們尊重央行的自主性。」

央行副總裁波嘉（Galia Borja）否認總統搶先宣布升息，會傷害央行的自主性，強調5位理事的貨幣決策完全獨立。歐布拉多隨後道歉，聲稱他以為央行決策已經公諸於世。

Banco Base經濟學家席勒（Gabriela Siller）指出，提前洩露利率決策前所未見，是「醜聞」一樁，讓人質疑央行的自主性。