你最近買紙了嗎，有感受到漲價嗎？生活中隨處可見的紙，正在迎來一波「漲價潮」。隨著各大紙企密集宣佈漲價，「洛陽紙貴」是否又要捲土重來？

★紙企紛紛宣佈漲價

中新財經引述北京市西城區某影印店工作人員表示，「店裡的紙張進貨價近期是在上漲，不同品牌漲價幅度不同，大約在10％至15％之間。」

文化紙是影印店常見的紙類。3月份，晨鳴紙業、岳陽林紙、銀河紙業、遼寧振興生態造紙等紙企文化紙產品均傳出漲價消息。如，晨鳴紙業近日宣佈，晨鳴文化紙系列產品價格上調每噸300元（人民幣，以下同）。

文化紙以外，生活用紙也在漲價。據大陸媒體報導，3月15日，太陽紙業生活用紙原紙出貨價格上調每噸300元，近1個月內累計漲幅達每噸500元。

卡紙（卡紙是每平方公尺重約120克以上的紙，用於明信片、卡片、畫冊襯紙等。紙面較細緻平滑，堅挺耐磨）和格拉辛紙（半透明玻璃紙，紙張強度好，具有防潮、防油功能的半透明紙張，餐飲業廣泛使用）方面，上市公司五洲特紙表示，2月21日，公司發了300元／噸食品卡紙漲價函；2月中旬公司對格拉辛紙進行了500元／噸的提價，3月份還要提漲500元／噸。

另，隨著近期玖龍、山鷹、理文等紙廠宣佈漲價，瓦楞紙、箱板紙等也迎來漲價潮。

報導稱，這波紙企漲價潮並不局限於大陸國內。在日本，大王紙業自3月22日起所有家庭用面巾紙和衛生紙上調15％以上；日本制紙Crecia從4月1日起，超過30種面巾紙、衛生紙和廚房用紙將提價10％以上。

在歐洲，跨國衛生用品與林業公司SCA（愛生雅）表示，將從4月1日起將白色和棕色牛皮紙的價格每噸提高100歐元。

★紙品為何出現「漲價潮」？

這波紙企漲價，涉及文化紙、卡紙、生活用紙等多個種類，為何多個紙種集體漲價？

「木漿系下游產品漲價，最大的一個驅動因素就是上游木漿價格持續處於高位。」卓創資訊分析師尹婷表示，雖然能源價格是一個影響因素，但就近期監測來看，能源價格漲幅對市場影響不是特別大，成本上漲主要集中在漿料。

「中國市場對於紙漿進口的依賴度較高，木漿進口依存度在60％以上。尤其是針葉漿，基本都是靠進口。」尹婷說，國外的一些漿廠檢修等動態會影響供應，傳導到大陸國內，就會導致漿價上行。

申銀萬國證券也指出，漿價持續表現堅挺，主要因供給端出現收縮。一方面，加拿大受極端天氣及罷工等影響，公路、鐵路交通運輸受阻，出貨量下滑；另一方面，芬蘭UPM工人1月1日起開始罷工，目前預計罷工至4月2日。此外，大陸國內木漿到港價低於歐美兩大主要需求地區，巴西減少對中國闊葉漿出口量。

據大陸國家統計局監測，3月上旬，大陸全國流通領域紙漿（進口針葉漿）價格為7009.8元，相較1月上旬的6111.6元，兩月漲幅達14.7％。

★紙價後續會如何走？

大陸各大紙企漲價函如雪花般飛來，也讓大陸消費者開始擔心，後續紙品價格會越走越高。

對此，尹婷表示，「文化紙、生活紙價格或還會堅挺。文化紙短期內有需求的支撐，四月份或還會小幅上漲，但生活紙價格再往上漲，存在一定難度，終端銷售點例部分超市賣場會有各種促銷，成品價格若不能提漲上去，對原紙漲價有一定制約性。」

「超市紙巾經常搞活動，價格上沒感覺到有明顯上漲。」北京市豐台區某居民表示，「像之前買的某品牌的一袋衛生紙，當時促銷是賣19塊多，現在漲到了32元，但另一款衛生紙價格從之前的25元降到了20元。」

白卡紙方面，華安證券分析師馬遠方認為，外需方面，出口訂單仍然緊俏，預計出口景氣度有望延續；內需方面，當前至4月底為傳統旺季，結合庫存水平看，預計下游補庫意願較強，內需保持穩健增長；供應方面，短期產能爬坡對市場供應壓力有限。預計白卡短期紙價堅挺，不排除紙企再次小幅提漲可能。