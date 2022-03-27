上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室今天（27日）晚間發佈消息：為遏制疫情擴散蔓延趨勢，保障人民群眾生命安全和身體健康，盡快實現社會面動態清零，綜合前幾輪核酸篩查情況並經專家評估研判，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，從明天（28日）開始，在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。

封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車、網約車運行。封控區域內，所有企業實施封閉生產或居家辦公。

為降低對民眾生活的影響，上海市政府要求各有關部門和保供企業要確保生活必需品供應充足、價格穩定，封控期間應需要提供平價主副食品供應。要暢通綠色通道，保障市民群眾特別是孕產婦、血透、放化療等特殊患者的應急就醫需求。各區、各街鎮和各社區要落實專門的服務保障隊伍，及時響應市民群眾訴求。

明（28日）5時起，上海以黃浦江為界分區分批實施全市新一輪核酸篩查。（葉文義攝）

相關規定如下：

一、3月28日5時起，上海市以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域（包括浦東新區全區，奉賢區全區，金山區全區，崇明區全區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新浜鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮）先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

二、封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。

三、封控區域內，各級黨政機關、事業單位的工作人員，除承擔防疫任務、保障基本運轉的外，均實行居家辦公或就地轉為社區志願者，向居住地所在社區居村委報到，全面參與社區防疫服務工作。因工作需要的醫務人員、防疫人員、公安幹警、外賣快遞人員等憑工作證或單位證明正常出行。

四、封控區域內，所有企業實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業除外。

五、封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車、網約車運行。疫情防控、緊急就醫、生活保障、城市運行、應急處置等相關車輛，經各區政府或各行業主管部門認定核實後通行，其餘車輛非必要不上路。

六、市、區各有關部門和保供企業要確保生活必需品供應充足、價格穩定，封控期間應需要提供平價主副食品供應。要暢通綠色通道，保障市民群眾特別是孕產婦、血透、放化療等特殊患者的應急就醫需求。各區、各街鎮和各社區要落實專門的服務保障隊伍，及時響應市民群眾訴求。

七、請廣大市民群眾支持理解配合全市疫情防控工作，按所在街道社區或單位通知要求，分時段有序參加核酸篩查。期間如未參加核酸篩查，隨申碼將被賦「黃碼」；對無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，將依法追究其相應法律責任。