大陸疫情再度爆發，繼製造業重鎮深圳及東莞封城後，上海也宣布「全域靜態管理」。疫情惡化加上嚴厲清零政策，大陸經濟雪上加霜，IMF、高盛及花旗等機構都認為無法保5，野村甚至認為只有4.3%。不論外資看法是否準確，經濟逆風確實正在打擊北京維穩的決心。

資金潮可能大轉向

值得注意的是，伴隨著這波經濟下行壓力，俄烏衝突帶來的地緣政治風險，也讓大陸資金流向出現巨幅轉變。在俄烏戰爭開打前，大陸資金一直處於淨流入狀態，2021年大陸淨流入的非居民資金持續超過2000億美元，占所有新興市場比重約55%；疫情最為嚴峻的2020年，這一比重甚至高達65%。今年1月資金開始撤離新興市場，但大陸未受影響，仍是最主要的資金淨流入者，規模達88億美元。

不過，俄烏戰爭爆發後出現逆轉。大陸資金從淨流入轉成淨流出，且流出規模持續擴大。來自IIF的統計，自2月下旬以來，大陸股、債兩市同步出現大量資金外流，股市流出每日平均一度高達近5億美元。IIF首席經濟學家布魯克斯表示，市場擔心大陸也被制裁，資金外逃浪潮前所未見。

截至3月25日，當月滬港通及深港通總計流出資金達636億人民幣，是2020年3月疫情爆發以來，資金流出規模最大的1個月。2月境外機構投資者持有中國債券規模，突然大減669億人民幣，更是3年多來首見。在在突顯，因俄烏衝突而升溫的地緣政治風險，正在加劇大陸資金外逃壓力，資金外逃往往是金融危機的起點。

令人擔心的是，大陸面對的資金外逃壓力，恐怕還不僅止於此。3月中旬美國聯準會（Fed）開啟升息第一槍，決定上調利率1碼，並打算今年再升息6至7碼，將利率從現今0.25%～0.5%調升至接近2%的水準，勢必牽動大陸資金流向。最近美債殖利率隨著Fed加快升息步調而快速攀升，與陸債的利差逐漸縮小，甚至反向擴大，恐將帶動大陸資金進一步加速外流。

觀察現況，中美10年期國債利差已縮小至30個基點左右，創3年新低；3年期及5年期美債殖利率更已超過同天期大陸國債水準，是近13年來首見。意味因利差而產生的人民幣資產優勢，已逐漸受到侵蝕。未來在中美貨幣政策一放一收之間，趨勢恐怕更難逆轉，大陸資金外流壓力會跟著變大。

以財政政策穩資金

對大陸來說，資金外流問題必須格外重視，除了可能衍生金融危機外，更重要在於資金外逃不只會造成金融市場動盪，更將對經濟帶來嚴重負面干擾與傷害。特別是對正在進行結構調整與升級的經濟體而言，金融與經濟的負面疊加效應衝擊會更大。1997年亞洲金融風暴，日本、台灣和泰國、馬來西亞、南韓同處颱風眼，但日、台能夠挺過，後者卻因擋不住資金外流，導致經濟瞬間潰堤，南韓甚至需要IMF金援，就是一個例證。

面對全球資金潮可能大轉向，北京政策拿捏必須更謹慎。畢竟現階段為了防止經濟下滑，大陸需要相對寬鬆的貨幣環境，但貨幣寬鬆，卻可能因利差因素造成資金加速外流。政策目標之間明顯存在矛盾與衝突，加上政策工具亦存在相互掣肘問題，無疑都加深北京政策操作的難度，這也突顯當前大陸經濟情勢異常嚴峻。

為今之計，要思考如何在穩經濟前提下，減緩資本外流，儘管這兩個政策目標可能彼此衝突。實際作法上，可以把財政政策作為穩經濟的核心，如提高公共預算支出、加大減稅降費力道，藉此刺激消費與投資，並帶動內需，而盡量少用降準或降息等貨幣政策，以避免利差被進一步拉大。另一方面，面對可能的資本外逃風險，北京或許也可考慮在緊急時，加大人民幣匯率的干預力道。以現今大陸高達3.2兆美元的外匯存底來看，北京絕對有足夠實力與底氣，投入外匯市場干預。

魚與熊掌，不可兼得。處於經濟動盪與資本外逃風險升溫的當下，如何以果斷措施阻斷市場投機心理，並以持續性、可預測性、高透明度政策穩定市場情緒，需北京展現決策智慧。