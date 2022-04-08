正值美國《台灣關係法》立法即將屆滿43周年，外媒報導指出，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 計畫在訪問日本之後調整行程，取消訪問韓國、改道來台灣，消息一出引發外界關切。美國強打台灣牌再添一例，蔡政府反中抗中再受鼓舞，大陸使出軍事手段的可能性又添加幾分可能性，大陸外交部發言人趙立堅表示，如果她成行，「中國將採取堅決有力措施，一切後果必須完全由美方負責」。最新消息則是裴洛西在行前採檢新冠肺炎呈陽性，已宣布國會代表團的亞洲行程確定延後。

美國要角訪台，看動機，看身分，看目的，裴洛西身為眾院議長，訪台當然有很高的政治象徵意義，但辯證來看也帶來相當的風險。當美訪華團、特使團相繼來台，無論是官方或非官方，無論乘坐美軍軍機或是軍包機，還是民航航班，這些對於台灣的安全非但沒有直接實質的助益，反而會激起大陸當局的戒心而給予正當使用軍事的理由，而台灣蔡政府當然受到抗中保台的鼓舞。

美國強打台灣牌既無助俄烏衝突解決，也不利中美關係正常對話，裴洛西此時訪台究竟有什麼實質議題可談？能夠為台灣或美國帶來什麼實質效益？如果美台雙方官員會晤只能談些風花雪月敘舊問安，那麼美方無論層級多高，都只是幫助蔡政府選舉，在台灣進行大內宣，滿足台獨人士的虛榮心，實質上又有什麼意義呢？

總之，對台灣來說，民調呈現當美國官員接力來台，有6成的網友認為會對兩岸關係產生影響，但同時也有超過6成網友不認為美國此舉是表示對台承諾「堅若磐石」。真正的關鍵在於美國是否要打破三公報？美國的一中政策慢慢已經露出真實的意圖，有別於大陸當局一中原則，美國刻意凸顯與大陸的政治歧異，是要和大陸真的翻臉？還是仍為試探性質以爭取談判的籌碼？或許美國的戰略越來越清晰將會喪失許多談判的空間，最後弄到全是輸家的局面。

因此，裴洛西訪台充分說明美方對於中國已經做好長期持久抗戰的準備，以抗中為號召，調整從過去川普時期的對中單打獨鬥，到如今拜登上台後的拉幫結派，結合台灣蔡政府共同維護美國印太戰略及維護對華利益，此舉將有可能迫使美中關係增加更多的風險，製造更多不同面向衝突的可能性。

美方的一個中國政策，並非是一個中國原則，美方並沒有指明一個中國的內涵，美國或許認為一中一台仍是一中，但大陸堅持的是一個中國原則，這是三公報堅持不可動搖的底線，顯然中美雙方仍是存在歧異，需要對話釐清。若裴洛西真的來台，一舉一動勢將被高度檢視，稍有不慎，恐有擦槍走火之危。(作者為中國文化大學國發大陸所副教授)

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