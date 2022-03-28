勞動部31日將召開今年第一季基本工資工作小組，面對來勢洶洶的通膨，外界預估明年基本工資漲幅估從5％起跳，不過，勞動部長許銘春今(28日)指出，基本工資審議委員會在第三季才會討論。此消息隨即也引發網友討論，卻也有人認為「物價又要上漲了」

勞動部31日將召集新的基本工資審議委員，進行今年第一季基本工資工作小組會議，會中討論第一季經濟社會指標、元旦調升基本工資後的實施狀況等，預期消費者物價指數將會是當天的關注焦點。然而，因應國際原物料、人力成本、物價的上漲，基本工資調漲幅度每年均引起各界注目，外界認為，若參照目前的經濟指標，以及過去勞動部於基本工資審議會所提出公式，明年基本工資漲幅估從5％起跳。

不過，許銘春今表示，基本工資調幅在第三季才會做討論，基本工資審議委員會將就經濟數據、社會情勢等來做意見溝通，由於審議委員會是合議制，會尊重委員協商結果。

工資漲幅議題引發網友注目，不少網友在《LINE TODAY》相關新聞底下留言，有超過400則討論，有人表示「樓下的 你的薪資這幾年有漲嗎？沒關係，你的滷肉飯要漲了」、「只漲最低薪水有什麼用，到時物價又飆漲」、「基本工資漲一點都沒屁用，只是給各店家漲價的理由而已，相對薪水沒有增加只有減少」、「基本工資一直漲，物價跟著漲」、「又再暗示可以物價上漲了？」「...漲1塊貴2塊的概念」、「選舉年又到了」。