勞動部31日赴立法院經濟委員會報告「產業移工引進之邊境及境內防疫政策」，考量到協同地方政府清查聘僱移工達百人以上高風險事業單位工廠，即日起三個月內進行移工宿舍地點專案訪查，若有違規情事將依法開罰，並廢止雇主許可及管制申請2年。

勞動部常務次長陳明仁表示，為協助移工接種疫苗，勞動部除已將預約疫苗平台，協助提供翻譯說明外，另補助各中央目的事業主管機關及地方政府設立移工施打專區之所需設備、通譯費用。截至今年3月28日止移工疫苗接種率第一劑97％、 第二劑91％、符追加劑資格且已接種率60.5％。

陳明仁強調，考量近期國內移工宿舍再次發生群聚事件，為督促落實移工防疫指引，勞動部將協同地方政府清查移工達百人以上高風險事業單位工廠，自本周起3個月內進行移工住宿地點專案訪查，如有違規情事者，據就業服務法第57條第9款規定處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰，並廢止雇主許可及管制申請2年。